Carolina Dieckmann se declara para ex-BBB Davi: “Sou sua fã”

1 de 1 Carolina Dieckmann e Davi em montagem com fotos coloridas – Metrópoles – Foto: ReproduçãoCarolina Dieckmann fez campanha para que Davi Brito fosse o campeão do BBB 24. Agora, após o fim do reality show, a atriz fará parte do documentário que conta a trajetória do motorista de aplicativo de 21 anos de idade.

“Gravei um depoimento para o documentário do Davi. Davi, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu sou sua fã”, disse a Carolina Dieckmann na web.

O documentário contará com depoimentos do próprio Davi e tem como como objetivo narrar a trajetória do motorista de aplicativo, que vai desde a infância em Cajazeiras, na Bahia, até a participação no reality show de maior sucesso do Brasil.

