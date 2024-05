Exclusivo: festão de Marvvila é marcado por superlotação e penetras

Marvvila comemorou 25 anos com um festão, que aconteceu nessa terça-feira (14/5), mas o que era pra ser um momento de alegria, acabou num problemão. A cantora usou as redes sociais para desabafar sobre o velho ditado de que convidado não convida. “Fiquei bem chateada, bem desgastada”, lamentou.

“A festa tava linda, tudo tava lindo, se não fosse o tanto de gente que foi a mais, que a gente não convidou. Mais um ano que eu tenho esse problema, mas dessa vez foi muito pior. Até pessoas que eu convidei, que levaram muita gente sem pedir”, disse numa sequência de stories publicados no Instagram.

Chateada, a ex-BBB prosseguiu: “A gente faz festa para uma determinada quantidade de pessoas. E quando sai do combinado, a pessoa que a gente convida leva oito amigos e não avisa, atrapalha muito, ferra com a gente”.

Além dos penetras, Marvvila contou que o espaço onde foi realizada a comemoração, no Camarote Praia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ficou muito cheio, gerando conflitos com a administração do local:

“Pior do que o penetra, é o convidado que convida sem pedir. E isso gerou vários problemas no meio da festa. Enquanto tinha pessoas que nem convidei, amigos meus ficaram barrados, que eu nem sabia. Acabou ficando superlotado e a dona da casa ficou desesperada, com razão”, completou.

Marvvila faz festão de comemoração de seus 25 anos com a produtora Julienne Camacho, responsável pelo evento

Marvvila faz festão de comemoração de seus 25 anos com a produtora Julienne Camacho, responsável pelo evento Webert Belicio/AgNews

Marvvila faz festão de comemoração de seus 25 anos ao lado mãe, Claudia Bonfim

Marvvila faz festão de comemoração de seus 25 anos ao lado mãe, Claudia Bonfim Webert Belicio/AgNews

A pagodeira encerrou o relato declarando que ficou tão desanimada, perdendo a vontade de comemorar outros aniversários. “Eu fiquei bem cansada, bem desgastada. Mas é isso, desabafei com vocês e tirando esse detalhe, a festa tava muito bonita, do jeito que eu tinha imaginado. Só fiquei boa parte da festa com esse estresse e não consegui curtir”, concluiu.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira para saber, de fato, o que houve, a produtora do evento, Julienne Camacho, esclareceu que não faltou comida e nem bebida, mesmo com convidados a mais e que, inclusive, sobrou. O único percalço foi a quantidade de penetras, mas de resto, a logística correu bem, conseguindo atender a todos os presentes.