“Muita hipocrisia”, diz Zilu após Graciele apoiar Wanessa no BBB24

A treta na família Camargo parece de estar longe de chegar ao fim. Depois desta colunista presenciar um bate-boca virtual entre Zezé Di Camargo e Igor Camargo, seu filho, foi a vez de Zilu Godoi rasgar o verbo contra a declaração de Graciele Lacerda, que afirmou estar torcendo por Wanessa no BBB24. A cantora foi confirmada no programa nessa sexta-feira (5/1), durante o Big Day.

“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, escreveu a matriarca nas redes sociais. A confusão com a musa fitness, que é noiva da dupla com Luciano, começou depois que Amabylle Eiroa denunciou um perfil fake, usado por Graciele, para difamar a família do noivo.

“Estamos com você”, reforçou a influenciadora, repostando uma foto de Wanessa sendo anunciada na casa mais vigiada do Brasil. A declaração não soou bem no clã de Zezé, que criticou o posicionamento da moça.

Nesse sábado (6/1), Igor deu um “fecho” no pai, depois que ele se referiu à Amabylle, sua esposa, como “aquela menina que vive com o meu filho”, ao tentar defender Lacerda. “Uma correção: é minha mulher, que está comigo há 15 anos. Não é a menina que vive comigo”, lembrou o DJ.

Graciele Lacerda RED

Graciele declara torcida a Wanessa Reprodução

Graciele Lacerda

“Não acuso ninguém, só estou me defendendo”, diz Graciele Lacerda Instagram/Reprodução

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda – ABRE

Graciele Lacerda desabafa: “Tribunal da internet me julgou”

igor camargo, zezé di cmargo e graciele lacerda_resized_compressed_compressed

Igor Camargo rompe o silêncio sobre Zezé após demissão: “Ruptura” Reprodução

Graciele-Lacerda-Zezé-Di-Camargo-Filhos

Zezé Di Camargo planeja filhos com Graciele: “Vários Camarguinhos” Reprodução/Instagram

Agressão de Wanessa a Graciele volta à tona

A internet não perdoa! E Wanessa Camargo que o diga. Depois de ser anunciada no time Camarote do BBB24, internautas reviveram a agressão da cantora a Graciele Lacerda, noiva de seu pai, Zezé Di Camargo. O episódio aconteceu em 2011, mas voltou à tona, principalmente, depois que a madrasta revelou apoio a enteada.

Para quem não lembra, o episódio se tornou público em 2016, no Fofocalizando, do SBT. Na época, a artista teria dado uma suposta “surra” na musa fitness, que foi até confirmada por Zezé nas redes sociais, que classificou a confusão como O sertanejo chamou o que aconteceu de “covarde e inesperada”.

“Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás”, explicou o sertanejo na ocasião.

A dupla de Luciano seguiu o relato destacando o que fez para apartá-las: “Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus [Buaiz, ex-marido de Wanessa] que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso. Não sou hipócrita e acho que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer”.

Recentemente, as duas voltaram às rusgas, depois que a influenciadora foi acusada de usar um perfil fake para difamar a intérprete de Xainirô. Lacerda teria dito que Marcua Buaiz, ex-marido da enteada teria sido traído com Dado Dolabella, seu atual. Wanessa chegou a dizer que iria processá-la, mas desistiu após supostos pedidos do pai.