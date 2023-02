Ste Viegas desabafa sobre aborto espontâneo em meio a briga com MC Loma

Em meio a uma troca de farpas com MC Loma nas redes sociais, Ste Viegas fez um desabafo sobre um aborto espontâneo que sofreu recentemente. A influenciadora voltou a atribuir a interrupção involuntária da gravidez aos ataques que recebe na web.

“Só quem passa por isso consegue entender como é ter um pedaço de você morrendo. Uma alegria que a gente não recupera de um dia pra noite, um momento que pode ter todos ao seu redor e se sentir só. As pessoas falam que não perdi pelos ataques, mas só eu sei o nível das crises de ansiedade que tive sozinha em casa. As semanas que passei em casa com medo de sangrar na rua, o quanto não encontrava amigas pra não mostrar tristeza”, iniciou Ste.

“Passei por isso tudo quieta em silêncio e tentando ter paz, os ataques não somem, e quando a gente tá frágil, eles são mais fortes, destroem. Só quem fala pra não se importar, são aqueles que nunca viveram isso. Aqui é minha luta, meu trabalho, meu sonho. Mas também é aonde destroem partes da minha sanidade mental e tem dias que a gente expõe TUDO pra abrir os olhos das pessoas: ‘Ei, to mal, parem por favor’ mas não param”, desabafou.

Ste terminou o texto pedindo para empatia dos seguidores. “Até quando a gente escreve tudo, a interpretação do povo é falha, endeusam pessoas que não conhecem e tornam monstros aqueles que não conhecem, achando que isso é bom de alguma forma. Eu perdi algo que me era muito valioso e que não vai voltar mais, custa enxergar a dor de uma pessoa e não chutar mais?”, completou.

Troca de farpas com MC LomaLogo depois da postagem de Ste Viegas, MC Loma usou as redes sociais para expor uma mensagem que recebeu da influencer. Nela, Ste cobra Loma sobre os rumores de que Flávio Nakagima, seu namorado, é pai de Melanie, de 5 meses, filha da cantora. Ela ainda afirma perdeu um bebê recentemente por causa do hate dos fãs de Loma.

“Eu perdi um bebê tem semanas por ataques de suas seguidoras, que foram tão pesadas desde o ano passado que eu simplesmente sangrei até a morte do feto em uma crise de ansiedade. Você pede tanto para respeitarem sua for e na hora de ter empatia de mulher com quem toma ataque por você, acha que queremos engajamento”, disse Ste em um trecho da mensagem.

Visivelmente irritada, Loma desabafou. “Bom dia, estou vindo aqui expor uma situação bem chata que está muito chata, todo dia eu recebo isso. Muita gente no passado ficava dizendo que Nakagima era pai de Melanie e eu até respondi alguns comentários falando que não é. Ele postou vídeo falando que não é, até porque a gente é amigo, a gente não tem nada, nunca teve nada”, iniciou.

“Nunca vim aqui falar que ele é pai da minha vida, já disse que ele não é, ele também. Só que a namorada dele disse que tá recebendo muito hate e até perdeu um bebê por causa disso. Até que ela me mandou essa mensagem aqui. Pelo que entendi ela tá querendo colocar uma culpa em mim, que não é minha”, continuou.

Loma, então, se dirige a Ste: “Eu nao estou entendendo, meu amor, o que você quer? Que eu poste todos os dias ‘Bom dia pessoal, Nakagima não é pai do meu bebê?”, questionou. Veja a sequência de vídeos:

