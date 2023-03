Inspire-se nos looks Y2K de Bruna Griphao no BBB23

Um dos principais assuntos no início do ano, o Big Brother Brasil tem movimentado as redes sociais em mais uma edição. Uma das participantes com maior destaque, até este momento do jogo, é Bruna Griphao. A atriz e cantora tem conquistado o público que acompanha o reality show. Além da personalidade da jovem, o que tem atraído os olhares para ela é o estilo. A sister aposta em um guarda-roupa com influências na estética Y2K, e faz sucesso com peças de verão, como biquínis.

Vem conferir!

Com uma carreira nas artes cênicas desde a infância, Bruna Griphao é uma das promessas da nova geração de atrizes. A jovem fez participações de sucesso em novelas, como Avenida Brasil e Orgulho e Preconceito, ambas da TV Globo. Contudo, o seu nome ganhou maior notoriedade ao ser anunciado no grupo Camarote da nova edição do Big Brother Brasil.

Para a participação no reality show, Griphao seguiu os passos de outros ex-participantes, como Manu Gavassi e Karol Conká, e preparou um conteúdo exclusivo para os os dias de confinamento. O que mais tem chamado atenção são os looks escolhidos para o programa.

Bruna Griphao é um dos destaques do BBB 23A atriz tem causado dentro da casaPara o confinamento, ela apostou em peças Y2KO estilo é tendência entre os jovens da geração ZTendência Y2KCom o apoio da stylist Carol Pereira, Bruna investiu em peças da tendência do momento: a Y2K. A sigla vem do inglês “Year 2 Thousand”, o que significa anos 2000. O termo começou a ser usado para designar não apenas a moda, mas toda a cultura pop que remete ao começo do milênio.

A sister é uma das principais adeptas do estilo. Para o BBB 23, ela investiu em itens como calças e saias de cintura baixa, corsets, cintos e muito brilho. O investimento no visual também faz parte da estratégia da atriz de reformular a sua imagem, além de conquistar mais o público — Bruna Griphao lançou o primeiro single da carreira musical, intitulado Bandida, recentemente.

Vestidos com recortes estão entre os destaquesAssim como corsets e calças de cintura baixaBruna teve o apoio de uma equipe de stylistsOs looks dela foram pensados para as ocasiões do jogoAos 23 anos, Bruna Griphao tem consciência de que pode utilizar a moda como um instrumento para reforçar a própria imagem de fashionista, além de conquistar o público. Não à toa, investiu em peças que conversam com os jovens da geração Z, assim como ela.