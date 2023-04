Exclusivo! Mateus Solano fala pela primeira vez sobre saída da Globo

Após esta coluna revelar com exclusividade que Mateus Solano não é mais ator da Globo, o artista quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o assunto. Para esta colunista que vos escreve, Solano definiu a nova fase de sua carreira como algo desafiador e estimulante.

“É desafiador e estimulante para mim estar aberto a novos projetos agora fora da Globo. A inquietude é base e força motriz para qualquer artista”, declarou o ator.

Mateus Solano deixou a Globo após 20 anos. O contrato do profissional, que esteve recentemente como jurado da terceira temporada de The Masked Singer Brasil, chegou ao fim e não foi renovado pela emissora. O que se espera é que, assim como diversos outros artistas, ele passe a assinar apenas por obra, ou seja, por cada trabalho específico que fizer.

Solano estreou na Globo em 2003, em um episódio do programa Linha Direta. Sua última novela foi Quanto Mais Vida, Melhor! (2021 – 2022), interpretando o médico Guilherme Monteiro Bragança. Ele foi um dos protagonistas ao lado de Giovanna Antonelli, Vladmir Brichta e Valentina Herszage.

Outras novelas de destaque de Mateus Solano foram: A Dona do Pedaço (2019), Liberdade Liberdade (2016), Morde e Assopra (2011), Viver a Vida (2009) e Amor à Vida (2013), onde interpretou o icônico vilão Félix. As séries Maysa: Quando Fala o Coração, Sob Nova Direção e Escolinha do Professor Raimundo também foram outros trabalhos do ator na emissora.