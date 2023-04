Exclusivo! Os 10 mandamentos de A Grande Conquista

Esta coluna teve acesso, em primeira mão, às condições contratuais do novo reality show da Record, A Grande Conquista. E nós separamos para você os “10 mandamentos” do programa, trazendo as regras e condições estipuladas no contrato firmado entre a emissora e os participantes.

1. Ficarás à nossa total disposição

De cara, a RecordTV estabelece que os participantes deverão permanecer à disposição da emissora durante um período fixo, e que poderão ser chamados a qualquer momento para atuar em ações relacionadas à atração, como em seus outros programas.

Dessa forma, os eliminados não poderão participar de qualquer outro programa no formato de reality, jogo ou de gênero similar, enquanto A Grande Conquista estiver sendo gravada ou exibida pela emissora.

2. Não falarás mal da RecordTV

Para evitar que os ex-participantes saiam do programa “dando com a língua nos dentes” e se queixando da produção, da edição ou dos acordos estipulados em contrato, a emissora tratou de deixar bem clara a proibição de “quaisquer considerações pessoais acerca da sua relação jurídica contratual, condições de trabalho, eventuais insatisfações com a RecordTV”, em entrevistas ou programas ao vivo e gravados.

Segundo a emissora, a regra visa resguardar sua imagem e a dos participantes.

Ou seja, aqueles que quiserem “fazer a Dra. Deolane Bezerra”, e sair do programa detonando a atração e sua direção, serão penalizados com multa.

3. Não atirarás nos coleguinhas

Surpreendendo um total de zero pessoas, o contrato também estipula a proibição do porte de armas de fogo dentro dos locais de filmagem.

Se algum desavisado decidir entrar armado no reality, além da multa contratual, poderá responder por ação indenizatória, ajuizada pela emissora, tanto cível quanto penalmente.

4. Não serás violento ou obsceno

Depois da última edição de A Fazenda, marcada pelo excesso de agressividade de alguns participantes, ameaças de violência e duas expulsões, a RecordTV já deixou claro em seu contrato que A Grande Conquista não dará margem para a baixaria explícita.

Não serão admitidos comportamentos indevidos ou violentos, física ou verbalmente, bem como qualquer gesticulação obscena.

É, meus amigos leitores, dedo do meio e ameaças? Nem pensar! O participante que andar fora da linha, poderá ser penalizado até mesmo com expulsão.

Resta saber se a emissora fez mesmo a lição de casa e seguirá à risca suas próprias determinações.

5. Não falarás sobre religiões na emissora do Bispo

Como acontece em outros realities da RecordTV, em A Grande Conquista também estão proibidas as declarações de cunho religioso, criminoso ou que a emissora julgue prejudicial à sua imagem.

Para quem espera encontrar diversidade religiosa e cultural, talvez seja melhor assistir ao BBB.

6. Não desistirás da competição, sob pena de multa

Manter os confinados numa Vila ou numa Mansão não é tarefa fácil. Pensando nisso, o contrato determina que o participante que desistir da disputa deverá arcar com a multa rescisória, além de devolver toda e qualquer quantia recebida.

Isso mesmo: sai sem cachê e sem os valores decorrentes de publicidade.

O contrato deixa claro, ainda, que existe a possibilidade de haver repescagem em A Grande Conquista. Desse modo, participantes já eliminados poderão retornar ao elenco gigantesco do programa, assim como aconteceu, recentemente, na edição do BBB23.

7. Aceitarás um singelo cachê

Aqueles que passarem apenas na primeira fase da atração receberão três mil reais. Já os sobreviventes que conseguirem sair da Vila, chegarão à Mansão com mais 37 mil reais.

Ainda que para a realidade brasileira esses valores sejam significativos, quando se trata de reality shows, são premiações bastante modestas, concorda?

Já o prêmio final será de um milhão de reais, pagos em até 90 dias, podendo ser parcelado em três vezes.

8. Não passarás sem ser examinado

Para garantir que os participantes estão realmente aptos a encarar o confinamento e todas as dinâmicas do reality, a emissora exigiu que todos eles se submetam à avaliação psicológica. A aprovação nesse “exame” é condição determinante para entrar na disputa do grande prêmio.

9. Não dividirás o prêmio com ninguém

A RecordTV é categórica ao afirmar em contrato que, em hipótese alguma, o prêmio poderá ser dividido pelo finalista com algum outro competidor. Inclusive, o simples fato de insinuar ou combinar essa divisão de recompensa com um terceiro dentro do programa, poderá ser suficiente para determinação de uma expulsão.

10. Acordarás na hora que a gente mandar

Não suficiente, todos os horários das tarefas cotidianas serão determinados pela produção do programa. Logo, os competidores terão um horário fixo – que deve ser atendido – para acordar, fazer as suas refeições e até para dormir.

Para nós, telespectadores, essa é uma boa notícia. Ninguém merece assistir ao povo dormindo, né não?

Façam suas apostas! Será que a RecordTV conseguirá manter os 80 participantes sob o controle de todas essas regras contratuais? Ou A Grande Conquista repetirá o que vimos em A Fazenda?

Com tanta gente assim, confinada, por via das dúvidas, acho melhor reforçarem o time de ninjas. Só acho.