Boninho revela nova aparência dos dummies do BBB23

Fim do mistério! Neste domingo (1º/1), Boninho revelou a nova aparência dos dummies do BBB23. Nesta edição, os “ajudantes” do reality show vão aposentar o figurino azul com amarelo e adotar um macacão amarelo com branco. Também há mudanças pontuais na máscara usada por eles.

“Ano novo, vida nova… Dummie novo”, escreveu o diretor de entretenimento da Globo.

Em comunicado enviado à imprensa em setembro, a Globo afirmou que o BBB23 chega na grade do canal em 16 de janeiro. “Com previsão de estreia no dia 16 de janeiro, o programa volta com tudo aquilo que os apaixonados pelo BBB curtem: prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e, é claro, as festas. Os detalhes da nova dinâmica da premiação e outras surpresas contamos depois. E, talvez, as novidades cheguem mais cedo do que se imagina…”, dizia um trecho da comunicado.