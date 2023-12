MC Guimê abre o jogo sobre romance com influencer carioca

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de MC Guimê – Foto: Reprodução/InstagramMC Guimê abriu o jogo e falou sobre um suposto romance que estaria vivendo com a influencer carioca Laura Suede. Os rumores foram levantados após o funkeiro ser flagrado com a moça.

Nos stories do Instagram, Guimê não desmentiu as informações, mas afirmou estar solteiro. “Não tô namorando ninguém, pessoal. Aliás, adoraria, mas tô solteiro”, escreveu o ex-BBB.

MC Guimê está solteiro desde o fim de seu casamento com Lexa em setembro deste ano. A cantora logo engatou um namoro com o ator Ricardo Vianna. O funkeiro, por sua vez, está com a vida amorosa mais discreta e essa é a mulher moça a ser apontada publicamente como affair do artista.

