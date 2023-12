Sérvia: protestos contra fraude eleitoral fecham ruas e deixam feridos

Reprodução

1 de 1 imagem colorida de Manifestações na Sérvia – Foto: ReproduçãoAlgumas centenas de pessoas iniciaram um bloqueio, nesta segunda-feira (25/12), das principais ruas da capital Belgrado para protestar contra uma suposta fraude que acreditam ter ocorrido durante as eleições parlamentares e locais na Sérvia, destaca a AFP.

Um grupo bloqueou a pequena rua do centro da capital onde se situa a sede do Ministério da Administração Pública e Autonomia Local, que anteriormente havia rejeitado as reivindicações dos manifestantes.

Eles exigem a revisão da lista eleitoral que estaria na origem da fraude eleitoral. Os manifestantes, principalmente estudantes da organização “Borba” (Combate), aderiram ao movimento de oposição lançado no dia 18 de dezembro, um dia após as eleições.

Leia toda a matéria no portal RFI, parceiro do Metrópoles.

