Exclusivo: Val Marchiori vai parar na Justiça por dívida de empréstimo

“Hello, eu sou rica, meu bem!” A frase anterior pode ser atribuída a muitas pessoas, mas, quando seguida de uma frenética e animada gargalhada, só podemos pensar em um nome: Val Marchiori. Acontece que a coluna Fábia Oliveira descobriu que essa tal riqueza está sendo motivo de briga para a poderosa empresária. E esta, agora, é na Justiça.

A coluna teve acesso aos autos da ação. Segundo o documento, o Banco do Brasil S.A decidiu, em janeiro deste ano, executar um título extrajudicial em face de Val Marchiori. Tudo começou quando a ex-Mulheres Ricas conseguiu uma cédula de crédito bancário, algo como um empréstimo, no valor de R$ 385.523,62.

Este seria pago em 57 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento para 02/10/2022 e a última para 02/06/2027.

Acontece que Val Marchiori, segundo o banco, deixou de cumprir com suas obrigações em junho de 2023, acumulando parcelas não pagas e piorando sua situação de inadimplência. O valor foi sendo atualizado por poderosos juros e as tentativas de negociação foram sem sucesso. Na ação, o banco frisa que não houve solução amistosa para o conflito.

Dessa forma, foi ajuizada a ação para que Val pague o valor atualizado de R$ 468.629,15 à instituição financeira. O banco pediu para que, caso não o faça, a empresária seja sujeita ao procedimento de penhora de bens, que pode até mesmo atingir suas empresas.

Demonstrando estar farto de tentar dialogar, o Banco do Brasil foi claro ao afirmar que dispensa a realização de qualquer audiência de conciliação prévia com Val Marchiori.

Eita… Só nos resta aguardar as cenas do próximo capítulo de mais essa novela judicial.