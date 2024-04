Exclusivo: Wanessa desabafa sobre cancelamento em música nova

“Cancelada” por suas atitudes dentro do BBB24, Wanessa transformou sua expulsão do reality show da TV Globo e as “punições” virtuais em música. No dia da final do programa, a cantora está lançando uma nova canção, Caça Like, que foi inspirada em tudo que viveu durante e depois do confinamento.

Wanessa conversou com a coluna, com exclusividade, e falou sobre o processo de criação da nova canção: “Eu sou uma artista e quando meus sentimentos transbordam, eles viram música, viram letra e melodia. Tenho como referência nomes como Madonna, Rihanna e Rita Lee, mulheres que moldam a música pop ao assumirem narrativas de sua própria história. Isso que estou fazendo com Caça Like, assumindo as rédeas e ecoando vozes para pautas pertinentes que merecem espaço”, afirmou ela.

A cantora também detalhou tudo o que passou aqui fora, após a expulsão: “Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida”, disse, antes de completar:

“Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização [consultoria com soluções personalizadas para a educação antirracista]. Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca”, desabafou.

Wanessa desabafa sobre cancelamento em música nova

Wanessa desabafa sobre cancelamento em música nova

Wanessa recalcula rota e pede desculpas a Davi: "Racismo estrutural"

Wanessa Camargo pede desculpas

Wanessa Camargo fez um vídeo e pediu desculpas ao público do BBB 24

Wanessa apaga vídeo assumindo "racismo estrutural" contra Davi

BBB24: Wanessa opina sobre briga no Sincerão e é detonada na web

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet

Yasmin Brunet e Wanessa

Yasmin Brunet revela detalhes do encontro com Wanessa: "Foi incrível"

Em seguida, Wanessa definiu como está se sentindo: “Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história”, declarou.

“Diretona”, Wanessa já inicia sua música falando diretamente com os críticos da internet: “Senhores perfeitos, eu peço licença para poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar”, diz a letra, que ainda fala sobre os haters e dispara: “Nem todo hater/ Mas sempre um hater/ Bebendo ódio e nunca matando a sede/ Caça like, caça hype / Caça tu, caça eu”.

A canção é o primeiro single após o álbum Livre, lançado em 2023. Wanessa revelou também que o trabalho tem uma melodia pop que lembra eras importantes de sua carreira, como DNA e Meu Momento.

Com mais de 300 milhões de streams combinados e 3 milhões de álbuns vendidos, a cantora já está com seu primeiro show do ano marcado para 10 de maio, em São Paulo, na Audio.

Para essa nova fase, tanto profissional como pessoal, Wanessa resolveu mudar de visual. Ela apareceu nas redes sociais com os cabelos mais curtos e com mechas loiras.

No Instagram, ela instigou seus fãs sobre as novidades que estão vindo por aí: “Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!”, escreveu ela nos comentários.

Encontro com Yasmin Brunet Reencontros com os amigos são comuns após a participação em um reality show. E com Yasmin Brunet não foi diferente. A modelo postou um vídeo de mãos dadas com Wanessa, no início deste mês, e causou um alvoroço nas redes sociais. Isso porque houve rumores de que as duas haviam se afastado após a saída de ambas do programa.

Em entrevista ao jornal O Globo, Yasmin Brunet revelou detalhes sobre os momentos que passou ao lado da amiga, falou sobre o grupo de WhatsApp dos GNomos, o vídeo de Rodriguinho falando de seu corpo e a reaproximação de Nizam após o reality.

“Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente [Wanessa]. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo”, afirmou ela.

Em seguida, a modelo contou que existe um grupo de mensagens com os ex-participantes Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Raquele, Michel e Leidy Elin. Porém, ela relatou que MC Binn ainda não foi incluído.

“O Binn eu não lembro se coloquei. Quero conversar com ele, por ele ter me passado muita fofoca errada, fiquei p… com ele (risos). Ainda vou conversar com ele. Quando ele saiu, mandei uma mensagem: ‘Ê fofoqueiro do car…., me passou uma fofoca totalmente errada’. E ele disse: ‘Não, mas foi a forma que eu entendi’. É fod…, porque de fato, lá dentro, é muito complicado entender as coisas, tudo fica mais à flor da pele”, defendeu a amiga.

Entre os assuntos abordados no bate-papo com a publicação, Yasmin falou sobre o vídeo onde Rodriguinho, Nizam, Pizane e Vinicius Rodrigues falam sobre seu corpo. Ela assumiu não ter conseguido ver tudo, pois ficou incomodada.

“Eu não consegui assistir ao vídeo do quarto (no qual Rodriguinho e Nizam comentam sobre ela), fiquei muito desconfortável. Quando ficavam zoando que eu estava comendo muito, porque eu tenho compulsão alimentar, eu não conseguia nem rebater”, declarou ela, antes de completar:

“Você não sabe como as coisas estão sendo vistas, então fiquei com medo de chamar a atenção, virar uma outra coisa e me deixar muito vulnerável também. Vou conversar com ele em algum momento, mas é muito delicado”, analisou.

De acordo com Yasmin, Nizam já tentou contato para conversarem, mas ainda não foi possível. Vale lembrar que ele pediu desculpas para a mãe de Yasmin, Luiza Brunet, quando a modelo ainda estava confinada.

“Também não conversei ainda [com Nizam]. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que eu me entendo por gente, tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável… Vai ser um papo bem complicado, mas vou conversar com eles em algum momento”, finalizou.