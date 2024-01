Wanessa Camargo move novo processo após fracasso de trio elétrico

Se Wanessa Camargo entrou no Big Brother Brasil 24 para escrever uma nova história em sua vida, do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, algumas questões do passado seguem mal resolvidas. É o caso da famosa confusão envolvendo o “Bloco Xainirô” e seu trio elétrico de 2023.

A história pode parecer repetida, uma vez que o caso já é de conhecimento público. No entanto, os rumos dados por Wanessa são inéditos. Isso porque a coluna Fábia Oliveira descobriu que a cantora entrou com uma nova ação de indenização por danos materiais e morais contra a Infest Empreendimentos Artísticos e Publicidade.

Como esta coluna já revelou, Wanessa Camargo até que tentou resolver a situação de forma extraprocessual. Sem sucesso, ela decidiu ajuizar um novo processo.

Nos autos, que tivemos acesso com exclusividade, a sister do Camarote do BBB24 afirmou que celebrou o contrato de locação do trio, que deveria ter sido entregue em perfeitas condições e sem qualquer irregularidade fiscal com o Detran e os órgãos municipais. Ela pagou R$ 50 mil.

O “Bloco Xainirô”, no entanto, acabou sendo uma bela desgraça para a filha de Zezé e Zilu, já que ela foi obrigada a parar o show pela Polícia Militar de São Paulo. O motivo? O carro não estava em condições para tráfego. A apresentação foi encerrada 1h30 antes do previsto.

Para piorar, Wanessa ainda teve que lidar com a infelicidade de que suas convidadas Francinne, Lia Clark e Aretuza Lovi, sequer tiveram a oportunidade de subir ao trio e dar um breve alô para o público. Além, é claro, do que ela alega ter sido um enorme constrangimento e humilhação, já que o fato foi amplamente noticiado nas redes sociais e até em plataformas televisivas.

Agora, confinada no BBB24, Wanessa tem sua ação correndo no Tribunal de Justiça de São Paulo, com um pedindo de indenização por danos materiais de R$ 75 mil, somados de R$ 50 mil de danos morais, ou seja, R$ 125 mil no total.

No dia 1º de dezembro de 2023, a cantora comprovou que pagou as custas do processo e pediu que a empresa seja citada. Uma audiência de conciliação pode acontecer e o processo, enfim, caminhar.

Até lá, cabe à Wanessa Camargo agarrar sua grande chance de mostrar, nas festas do BBB, o que o Bloco Xainirô não conseguiu mostrar aos foliões.