Coldplay nega pedido para homenagear fã que morreu dias antes do show

A produção da banda Coldplay negou o pedido das amigas da jovem Maria Eduarda Valentim, que morreu subitamente dias antes do show do grupo em Curitiba (PR). Uma vez que ir ao show seria a realização de um sonho da jovem, as amigas queriam que a banda fizesse uma homenagem durante a apresentação.

A informação foi confirmada pela estudante de psicologia Ana Pires, uma das amigas de Maria Eduarda, por meio do seu perfil no Twitter.

Leia a matéria completa no Banda B, parceiro do Metrópoles.

