Exército compra aparelho de raio-x de R$ 500 mil sem licitação

O Exército comprou um aparelho de raio-x portátil por cerca de R$ 500 mil sem licitação. A compra foi feita pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), responsável por aquisições no exterior.

O aparelho de raio-x, um Handheld Backscatter X-Ray Imager, foi comprado à Berkana Defense & Security, com sede nos Estados Unidos, por 102,9 mil dólares.

Exército comprou raio-x portátil por mais de R$ 500 mil em fevereiroDivulgação

Forças Armadas mantêm escritórios nos EUA par compra de equipamentos militaresGustavo Moreno/Metrópoles

Compras do Exército nos EUA passaram por auditoria do TCU em marçoRafaela Felicciano/Metrópoles

Aparelho de raio-x portátil foi comprado nos EUADivulgação

A ordem de serviço para compra do aparelho de raio-x foi assinada em fevereiro de 2022, ainda no governo Bolsonaro. A divulgação da compra, contudo, ocorreu apenas na semana passada.

Questionado pela coluna, o Exército não se manifestou sobre a demora para dar transparência à aquisição. Também não informou qual será o destino do equipamento. O espaço continua aberto.

Em 2015, a Berkana foi contratada pelo Senado, também sem licitação, para fornecimento de “equipamentos de contra-inteligência eletrônica”.

Esses equipamentos seriam utilizados pela Secretaria de Polícia do Senado. A compra totalizou 127,7 mil dólares e incluiu câmeras, detectores de escutas e equipamentos óticos.

A Berkana já atua no Brasil sob o nome de Berkana Tecnologia em Segurança, instalada em São Paulo.

Em março, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria nas compras das Forças Armadas brasileiras nos Estados Unidos.

Segundo levantamento do órgão, as aquisições das unidades militares brasileiras somaram R$ 20 bilhões entre 2018 e 2022. A investigação foi determinada pelo TCU depois que as Forças Armadas negaram acesso dos auditores ao seu sistema de compras.