Prefeitura executa poda de árvores em vias de Teixeira de Freitas

Poda de árvores na Avenida Kaikan (Foto: Wesley Morau)

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza a poda de árvores na Avenida Kaikan e próximo ao campo do bairro Bonadiman.

A manutenção constante da arborização urbana é essencial para evitar potenciais acidentes, garantindo tanto a proteção da área como a continuidade do desenvolvimento da planta.

Poda de árvores na Avenida Kaikan (Foto: Wesley Morau) e no campo do bairro Bonadiman (Foto: Reprodução)

Em casos de risco de acidentes com árvores, é necessário entrar em contato diretamente com a Secretaria do Meio Ambiente no número (73) 3011-2777.

