Explosão em prédio residencial em Aracaju deixa cinco mortos

Uma explosão em um prédio residencial em Aracajú, no Sergipe, deixou ao menos cinco mortos. O edifício desabou após uma explosão causada por um vazamento de gás em uma das unidades do condomínio, na manhã do dia 31 de dezembro. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas. Na manhã desta terça-feira, 2, dois corpos foram encontrados em meio aos escombros. As vítimas são um homem e uma mulher, ambos com mais de 50 anos de idade. Os corpos foram localizados em áreas diferentes do edifício, separados por uma laje, o que dificultou o resgate devido à instabilidade da estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. Autoridades da segurança pública estão reunidas com os administradores do prédio para obter mais informações sobre os moradores e verificar se ainda há pessoas desaparecidas. O Comitê de Gerenciamento de Crise da prefeitura decidirá quando encerrar as buscas por vítimas. Três famílias que moravam no prédio foram acolhidas em abrigos mantidos pela Secretaria de Assistência Social de Aracaju. A prefeitura está realizando um levantamento para garantir o aluguel social e todo o suporte necessário às vítimas do desabamento. A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta terça-feira para investigar o caso, de acordo com a Secretaria de Segurança municipal.

