Explosão: irmão de presidente do União sofre acidente em clube no DF

Duas pessoas sofreram graves queimaduras após explosão em buffet na tradicional Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), no Setor de Clubes Sul – área nobre do Distrito Federal. Uma das vítimas é Anderson Arruda, irmão do presidente do União Brasil no DF, Manoel Arruda.

O acidente ocorreu às 14h43 deste sábado (13/4).

Veja o vídeo de como ficou o local:

Anderson estava em uma festa infantil e sofreu queimaduras de 2º grau nos membros inferiores, foi socorrido e transportado por testemunhas para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

“Ele se debateu e achou que estava queimando o corpo todo”, declarou o irmão presidente do União Brasil. Manuel destacou que ele já recebeu alta e está bem em casa. “Uma festa de criança, um perigo”, destacou.

A segunda vítima é a dona do buffet, que não teve o nome divulgado. Ela teve queimaduras graves de 2° grau nos membros superiores e inferiores, e de 1º grau na região do pescoço e na face, estava consciente e estável.

ampdft

explosão deixou duas pessos feridas em clube

fogo clube df

Buffet pegou fogo em explosão

fogo clube df2

Explosão deixou duas pessoas feridas

A mulher de 44 anos foi socorrida pelos bombeiros e também transportada para HRAN. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a dona do buffet colocava álcool no rechaud (fogareiro), utilizando um galão cheio, o que causou a explosão.

Quando o socorro chegou no local o fogo resultante da explosão já havia sido apagado com uso de aparelhos extintores pelas pessoas que estavam no evento.