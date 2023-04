Expresso Aeroporto de Guarulhos sairá da Barra Funda até o fim do ano

São Paulo — O presidente da CPTM, Pedro Moro, afirmou que o Expresso Aeroporto, que faz a ligação da estação da Luz com o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, deverá operar a partir da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, ainda este ano.

A previsão inicial era de que isso só seria possível em 2024.

Segundo Moro, vem sendo realizada uma obra complexa para possibilitar a chegada da Linha 11-Coral à Barra Funda, que dependerá da instalação de uma subestação de energia, capaz de atender os trens que circulam por ela de quatro em quatro minutos no horário de pico.

Como o Expresso Aeroporto, na Linha 13-Jade, tem frequência de uma em uma hora, a energia da subestação já existente dá conta, segundo Moro. “Por isso, a gente consegue antecipar. Dependemos hoje única e exclusivamente da finalização da sinalização”, disse. “Ainda não tenho uma data definida. Será no segundo semestre. Mais provável, para o quarto trimestre deste ano.”

O presidente da CPTM afirmou que a chegada do Expresso Aeroporto à estação Barra Funda deverá provocar um aumento no número passageiros, porque está mais próxima da Marginal Tietê e é mais facilmente acessada por carros do que a Luz.

Fora isso, cita também o fato de a Barra Funda ser ainda um terminal rodoviário com ônibus vindos do interior e de outros estados, o que deverá colaborar para o aumento da demanda.

Segundo Moro, não é possível estimar de quanto será esse acréscimo no fluxo de passageiros. “Os modelos matemáticos capturam a demanda projetada específica para trabalho e lazer, por exemplo. Já a demanda para o aeroporto é esporádica, depende da quantidade de passageiros que vão embarcar em determinado voo”, explica.

Hoje, de acordo com Moro, são cerca de 22 mil passageiros/dia na Linha 13-Jade, a do Expresso Aeroporto, incluindo aqueles que usam por outros motivos que não apenas seguir para o aeroporto de Guarulhos, também conhecido como Cumbica.

Sobre a ligação da estação Aeroporto-Guarulhos com os terminais de passageiros de Cumbica, Moro disse que o “people mover” (pequeno trem que fará essa ligação) ficará pronto em 2024. Até lá, como já acontece atualmente, será necessário fazer esse trajeto de 2,5 km com ônibus.

O presidente da CPTM também disse que ainda não é possível definir a partir de quando o intervalo entre os trens do Expresso Aeroporto será menor do que 60 minutos.

“O aumento na frequência depende de outros fatores. Na nossa visão, o ideal seria de 30 em 30 minutos”, disse. Segundo ele, são necessários ajustes no fluxo entre as estações Brás e Luz, na região central, para que seja possível reduzir o tempo.