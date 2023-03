F1: Fernando Alonso lidera segunda sessão de treinos no GP do Bahrein

No segundo treino livre da Fórmula 1 em 2023, o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, terminou na primeira posição no autódromo de Sakhir, em Bahrein, nesta sexta-feira (3). Max Verstappen e Sergio Pérez, da Red Bull, completaram o top-3.

Sem brilho nas últimas temporadas, Fernando Alonso começa com pé direito nos primeiros treinos de 2023. Na primeira sessão, sob o forte sol do Bahrein, o espanhol terminou na segunda posição com 1:33.196. Já no segundo treino, Alonso liderou com 1:30.907.

A decepção da corrida foi o desempenho da Mercedes, que não causou boa impressão neste primeiro dia de sessões. Lewis Hamilton terminou na oitava colocação e nem completou a corrida, já que foi direto para os boxes.

A dupla da Ferrari chegou a liderar o treino durante o início, mas Charles LeClerc terminou em quarto lugar e Carlos Sainz completou a pista na 14ª posição.

Neste sábado (4), os pilotos irão realizar o terceiro treino livre antes da classificação para o GP do Bahrein. A corrida será no domingo (5), a partir das 12h (de Brasília), no autódromo de Sakhir.