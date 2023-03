Belo Horizonte deve receber etapa da Stock Car em 2024

O entorno do Mineirão, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, deve receber uma etapa da Stock Car Pro Series a partir de 2024. O advogado e ex-presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, assinou um pré-contrato com a organização do evento com o aval do poder público. A primeira etapa deve ser disputada no segundo semestre do ano que vem, em um circuito de rua ao redor do Gigante da Pampulha.

Em entrevista ao Superesportes, Sette Câmara detalhou o andamento das negociações para implementar a prova da Stock Pro Series na capital mineira.

“Nós temos o início do trabalho. O que nós conseguimos com a Vicar (a proprietária da categoria), foi a exclusividade para fazermos uma etapa aqui. Temos um período de três anos para implementar a Stock em BH e depois um contrato de cinco anos”, explicou Câmara, que é pai do piloto da Fórmula-E, Sérgio Sette Câmara Filho.

Com pilotos históricos como Rubinho Barrichello, Tony Kanaan e Felipe Massa no grid, a Stock Car Pro Series é a maior categoria do automobilismo nacional. A última vez que esteve em Minas Gerais foi no autódromo de Curvelo, em 2017.

Circuito na Pampulha

A ideia inicial é que a etapa seja disputada em um circuito de rua, no entorno do Mineirão, na Pampulha, um dos cartões postais de Belo Horizonte, que já recebeu diversas categorias do automobilismo brasileiro em meados dos anos de 1970.

Segundo Sette Câmara, uma equipe técnica da Vicar já foi enviada para avaliar e aprovar o circuito, que deve passar por reformulações para receber a maior categoria do automobilismo nacional.

“A pista sofrerá uma reforma para atender as necessidades da categoria. Além disso, precisaremos inserir uma série de mobiliários urbanos, como alambrados e grades. Como o projeto está no início, ainda não recebemos o caderno de exigências. Será um processo longo e lento”, declarou o advogado.

Além da corrida

A provável disputa de uma etapa da Stock Car em Belo Horizonte deve ir além das pistas.

A ideia é fazer um megaevento, com a prova no entorno do Mineirão e outras atrações dentro e fora do estádio. As negociações com a Minas Arena, empresa que administra o Gigante da Pampulha, estão avançadas.

“Vamos procurar parcelar com empresas de alimentos e música. A ideia é trazer um show. A Minas Arena é nossa parceira nessa empreitada. Estaremos utilizando a estrutura interna e externa do estádio. As esplanadas, as áreas médicas, as salas de imprensa, camarotes, áreas de vestiário, banheiros e etc “, informou o ex-presidente do Atlético.

Aprovação da Prefeitura

Sette Câmara apresentou o projeto em reunião com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). A ideia é que os investimentos sejam todos da iniciativa privada. Fuad sinalizou que não pretende gastar dinheiro público com o evento, mas deu aval positivo para a corrida.

Calendário da Stock Car 2023

Para 2023, o calendário da Stock Car Pro Series já está fechado: