GP do Azerbaijão de F1: entenda sprint, horários e onde assistir

Acabou as férias! Após uma pausa de três semanas desde a etapa da Austrália, a Fórmula 1 está de volta para acelerar pelas ruas históricas do circuito de Baku. Com Max Verstappen na liderança do campeonato e um novo formato de corrida sprint, o Grande Prêmio do Azerbaijão será disputado neste domingo (30/4).

Encerrando as ‘mini-férias’ que surgiram no calendário após o GP da China ser cancelado – devido às políticas anti-Covid do governo – o primeiro, e único, treino livre do fim de semana será realizado na sexta-feira (28/4). Com as mudanças, ainda na sexta, os carros voltam às ruas de Baku para a classificação da corrida principal.

No sábado (29/4) os pilotos terão o primeiro contato com o novo formato de corrida sprint. A classificação para a Sprint será às 05h30, enquanto a corrida será disputada às 10h. A corrida principal segue o formato padrão, sendo realizada no domingo (30/4), às 7h.

O treino livre e a classificação para a sprint shootout são de exclusividade do Bandsports, a classificação para a corrida principal, a sprint e a corrida podem ser assistidas tanto na Band quanto no Bandsports.

Confira os horários do GP do Azerbaijão 2023*

Sexta-feira (28/04)

06h30 – Treino Livre 1 (Bandsports)

10h00 – Classificação principal (Band e Bandsports)

Sábado (29/04)

05h30 – Classificação para a sprint (Bandsports)

10h30 – Sprint (Band e Bandsports)

Domingo (30/04)

08h – Corrida principal – (Band e Bandsports)

*Horários de Brasília

Novo modelo de Sprint

Novidade do fim de semana, o novo formato de corrida sprint foi anunciado pela Fórmula 1 nessa terça-feira (25/4). Visando aumentar a competitividade nas corridas rápidas, adicionadas ao calendário em 2021, a principal diferença do novo modelo é que a corrida sprint não define mais o grid de largada da corrida principal, o que deixa os pilotos livres para se arriscarem no sábado, sem maiores complicações no domingo.

No modelo adotado até o ano passado, a programação seguia este formato: um treino livre e a classificação no estilo Q1/Q2/Q3 na sexta-feira, definindo o grid da corrida sprint; no sábado, mais um TL e a corrida curta, cujo resultado formava o grid do GP no domingo.

Na proposta aprovada, a sexta-feira segue inalterada, mas com a classificação definindo o grid de largada do GP do domingo. No sábado, o TL2 foi substituído por uma qualificação reduzida para a formação das posições de saída da sprint, que acontece no mesmo dia. Esse novo modelo segue o formato do quali de sexta, com Q1/Q2/Q3, mas de duração reduzidas: 12, 10 e 8 min, respectivamente.

Em Baku, a corrida sprint terá 17 voltas. Conforme alterado em 2022, os oito primeiros colocados na corrida de Sprint marcarão pontos de oito a um.

Campeonato de pilotos

Max Verstappen chega à quarta corrida da temporada com uma vantagem de 15 pontos para o companheiro da Red Bull, Sergio Perez. Com 69 pontos, o holândes lidera o campeonato, seguido por Checo, com 54. Em busca do tricampeonato, Fernando Alonso, da Aston Martin, completa o pódio com 45 pontos.

Após o primeiro pódio da temporada no GP da Austrália, Lewis Hamilton ocupa a 4º posição, com 38 pontos. Carlos Sainz, da Ferrari, soma 20 e é o quinto piloto na tabela do Mundial.

Lance Stroll, George Russell, Lando Norris, Nico Hulkenberg e Charles Leclerc fecham o Top-10 do campeonato de pilotos.

Campeonato de construtores

Na tabela dos construtores, a liderança é da Red Bull, com 123 pontos. Em segundo lugar, a Aston Martin soma 65. Se recuperando após problemas com o carro, a Mercedes fecha o pódio com 56 pontos.

Com problemas de confiabilidade desde a primeira corrida, a Ferrari é apenas a quarta equipe, com 26 pontos. Na quarta posição, com 12, a McLaren busca recuperar os pontos perdidos depois de um começo de campeonato desastroso. Com três etapas disputadas, todas as equipes pontuaram.

Circuito de Baku

Distância: 6.003m

6.003m Número de voltas: 51

51 Recorde em corrida: 1min43.009 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019)

1min43.009 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019) DRS – Duas zonas de DRS

Zona 1: detecção antes da curva 2 e ativação entre as curvas 2 e 3

Zona 2: detecção na curva 20 e ativação na reta dos boxes 1.

Pneus disponíveis: C3 duro/branco, C4 médio/amarelo e C5 macio/vermelho

Próximas etapas da F1