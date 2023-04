Fã afirma que foi humilhado por produção de Pabllo Vittar durante show

O ingresso mais caro do evento dava a oportunidade dos fãs conhecerem Pabllo Vittar. Luiz Lopes disse que foi feito de “otário” pela equipe 01/04/2023 20:37, atualizado 01/04/2023 20:38

Pabllo Vittar se apresentou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (31/3). Apesar da artista ter feito a alegria de seus fãs sobre o palco, o mesmo não aconteceu com aqueles que compraram o ingresso mais caro e teriam direito a um encontro com a cantora. No Twitter, Luiz Lopes relatou que foi impedido de ver a artista e que foi humilhado pela produção.

O fã explicou que é fã de Pabllo Vittar desde 2016, antes mesmo da cantora explodir. “Eu já acompanhava a carreira dela até os dias atuais. Sempre fiz questão de ser um fã presente, apoiei em tudo que ela se propusesse a fazer, porém, nem tudo devemos apoiar, principalmente quando isso atinge a sua pessoa”, contou Luiz.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Phabullo Rodrigues da Silva, mais conhecida como Pabllo Vittar, nascida em 1993, é uma cantora e drag queen brasileira. Natural de São Luís, no Maranhão, Pablo é considerada ícone da música pop e um dos maiores nomes artísticos envolvidos no ativismo em prol dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+

*****Foto-cantora-pabllo vittar (15)

Apesar de ter nascido em São Luís, a cantora e a família viveram por muito tempo no interior do Maranhão e no Pará. Filha da técnica de enfermagem Verônica Rodrigues, Pabllo tem duas irmãs, sendo uma delas sua gêmea

*****Foto-cantora-pabllo vittar (14)

No início da adolescência, Pabllo começou a cantar em festas e no coral de uma igreja Presbiteriana, segundo entrevista concedida ao programa Eu Fico Loko, de Cristian Figueiredo, no YouTube

*****Foto-cantora-pabllo vittar (7)

Aos 16 anos, mudou-se para São Paulo para tentar carreira artística. Contudo, não obteve sucesso e precisou trabalhar como telemarketing e em lanchonetes de fast food

*****Foto-cantora-pabllo vittar (1)

Nesse mesmo período, se assumiu gay e foi bem-aceita pela família, segundo ela. "Nem surpresa minha mãe ficou. Sempre me apoiou – aliás, a família inteira, minhas irmãs também", relatou a cantora em entrevista à Marie Claire

*****Foto-cantora-pabllo vittar (12)

Tempos depois, Pabllo se mudou, junto com a família, para Minas Gerais. Lá, começou a cursar design de interiores, apesar de interromper os estudos logo em seguida, e criou um canal no YouTube, onde cantava covers

*****Foto-cantora-pabllo vittar (16)

Pabllo VittarReprodução

*****Foto-cantora-pabllo vittar (2)

Nesse meio tempo, passou a cantar em festas da Universidade Federal de Uberlândia, onde iniciou o curso de design, e se apresentar em casas noturnas

*****Foto-cantora-pabllo vittar (5)

Foi em 2015, no entanto, que a cantora ganhou maior notoriedade. Após lançar, no YouTube, versão em português da canção Lean On, do grupo Major Lazer, denominada por ela como Open Bar, Pabllo se tornou um ícone

******Foto-cantora-pabllo vittar (3)

No ano seguinte, integrou o elenco do programa Amor e Sexo, da Globo, onde realizava apresentações musicais. Em 2017, a cantora lançou o primeiro álbum com as músicas Vai Passar Mal, Todo Dia, K.O e Corpo Sensual, que a tornaram um verdadeiro fenômeno

*****Foto-cantora-pabllo vittar (17)

Pabllo VittarDivulgação

*****Foto-cantora-pabllo vittar (11)

Durante a carreira, Pabllo cantou com diversos outros nomes da música brasileira e internacional, tais como: Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Jerry Smith, Thalía, com o grupo Major Lazer, entre outros

*****Foto-cantora-pabllo vittar (13)

Pabllo [email protected]/Reprodução/Instagram

****Foto-cantora-pabllo vittar (9)

Pabllo VittarReprodução/Instagram

Na sequência, o fã explicou como tudo aconteceu. “Comprei o ingresso diferenciado (mais caro), que dava direito a entrada exclusiva, welcome drink e meet & greet com a artista. Até certo momento, eu estava tendo todos os benefícios, até que chegou a parte do meet“, relembrou.

Luiz contou que estava esperando para ver a Pabllo, quando foi barrado. “Estava no local combinado, na hora marcada, porém, por conta da organização, diversas pessoas foram colocadas na minha frente e, quando chegou a minha vez, a produção da Pabllo informou que ela estava cansada e não iria atender mais ninguém”, explicou.

Deixado de fora, o fã contestou a decisão, já que tinha comprado o ingresso mais caro para ver a artista. “A produção me fez a promessa de me incluir nas fotos ao final do show”, declarou. Entretanto, no momento do encontro, uma pessoa da equipe de Pabllo retirou a cantora do local.

“A Pabllo me reconheceu e veio me cumprimentar, porém uma pessoa da equipe dela a puxou de volta para o camarim e disse que ia me atender depois. Fiquei aguardando e, então, veio uma pessoa da produção do show me informar que a Pabllo não queria me receber porque eu tinha gritado com a irmã dela”, contou.

Entretanto, o fã negou que tenha sido rude com alguém, afirmou que era mentira e disse que se sentiu humilhado. “Em nenhum momento fui rude ou gritei com alguém, pelo contrário, fui muito paciente, mesmo com um direito meu como fã e consumido sendo negado. Fui humilhado na frente das demais pessoas da produção, ao ponto de quererem chamar a segurança para mim”, pontuou.

Luiz explicou que a mesma pessoa que retirou Pabllo Vittar impediu que a cantora se encontrasse com os fãs em um hotel. Após o episódio da última sexta, ele se sentiu “humilhado, lesado e feito de otário por todos”.

“Eu decidi, pelo meu estar, parar toda a consideração que eu sentia pela artista. Estou muito mal por todo o constrangimento que tive que enfrentar. Desejo tudo de bom para a carreira dela porque ela vai precisar. Com uma equipe que não respeita os fãs, quem dirá a carreira da própria cantora”, completou, afirmando que vai tomar as medidas cabíveis.

Na sequência, Luiz Lopes mostrou diversas fotos que tem com Pabllo Vittar. Duas horas depois, o fã voltou ao Twitter e revelou que foi bloqueado pela cantora.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de Pabllo Vittar, mas não recebeu nenhum posicionamento da cantora. O espaço segue aberto.

