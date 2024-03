MS: armado, homem xinga, ameaça e tira filha da esposa

Uma jovem, de 25 anos, denunciou o marido de 36, após ser agredida, ameaçada e ter a filha tomada em Sidrolândia, município de Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (28/3).

Vídeo: homem quebra vidro de ônibus, ameaça e retira esposa do veículo Segundo a ocorrência, a vítima disse que o autor, com quem ela convive por mais de três anos e tem uma filha, de 1 ano, chegou em casa bêbado e começou a xingar a vítima pelo fato de ela estar mexendo no celular.

