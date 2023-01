Fã atira celular em Anitta e cantora deixa aparelho ‘de castigo’

Já virou moda arremessar celular para o palco e o artista tirar foto com os fãs. No entanto, essa prática não foi bem vista por Anitta, que pegou o celular do admirador e deixou “de castigo” para o fã aprender.

A situação aconteceu em Recife no último sábado (28), durante o “Ensaios da Anitta”. O fã jogou o celular no palco e quase atingiu a perna da artista. Enquanto cantava “Bola de Sabão”, sucesso da cantora Claudia Leitte, a funkeira internacional pegou o aparelho e disparou:

“O senso passou longe? O senso passou e vai ficar de castigo”. Nas imagens é possível perceber o momento em que Anitta deixa o celular perto de um dos músicos. Não há informações se a cantora devolveu o aparelho ao fã.

Vale lembrar que, entre um ensaio e outro, Anitta esteve em uma comunidade do Rio de Janeiro gravando um possível clipe para sua carreira. As gravações, no entanto, geraram repercussões negativas após imagens supostamente vazadas serem de uma cena de sxo oral. A artista negou que fosse um clipe e que seria um projeto pessoal.