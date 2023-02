Fã de Claudia Leitte vai a 100 shows da cantora e celebra marca

Uma faixa de muitos metros, aberta por foliões do bloco Blow Out, comandado pela cantora baiana Claudia Leitte, durante a saída do trio elétrico para o desfile no circuito Barra-Ondina, nesta sexta-feira de Carnaval, anunciava ‘show número 100’. O autor dela, André Soares, 41 anos, mobilizou os presentes para garantir que sua marca não passasse em branco.

Ele, que se autointitula o primeiro fã da artista, também completou 20 anos de paixão por Claudia Leitte. A cantora, por sua vez, completa 21 anos de carreira. Segundo ele, o sentimento não tem explicação. “É a energia que bateu e segue batendo desde 2003”, justificou o folião, que é advogado e mora em Fortaleza (CE), mas aproveita o Carnaval em Salvador.

De cima do trio, a cantora elogiou a faixa e agradeceu pela parceria de André. Para isso, ela até parou a apresentação. Uma parada que ela já costuma fazer toda vez que vê o advogado em seus shows. Atitude que lhe rendeu o apelido de “para trio” entre os fãs de Claudinha que moram na cidade natal dele.

Discreta

Contrariando as expectativas do público, Claudia Leitte não realizou uma aparição inusitada em sua chegada ao trio nesta sexta (17). Mas, de acordo com a artista, foi por uma boa causa: fazer seus foliões do bloco Blow Out brilharem. “Hoje quem vai brilhar é o Blow Out”, destacou a cantora, que ontem chegou ao trio de moto, com ‘farda’ de Zé Delivery.

Seus foliões ficaram ainda mais animados depois do anúncio. Mas sem a performance, Claudinha resolveu inovar definindo o branco como o padrão de cor de camisa usada por todos que estavam no seu trio. Já ela vestiu um maiô rosa e preto com muito brilho para comandar o retorno do bloco à folia.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.