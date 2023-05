Fã de Rita Lee, Pitty lamenta morte da cantora: ‘Estou em frangalhos’

Pitty, uma das maiores fãs de Rita Lee se comoveu com a morte da rainha do rock brasileiro. A baiana publicou na manhã desta terça-feira (9) a partida da famosa, que faleceu na noite desta segunda-feira (8), rodeada de amigos e familiares.

No Twitter, Pitty comentou que não haverá uma outra Rita Lee no mundo, principalmente pela revolução que a roqueira fez no ritmo brasileiro.

“Estou em frangalhos. A Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! Meus sentimentos à família, aos amigos. Brilhará eternamente para mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir!”, escreveu.

Em dezembro de 2022, Pitty homenageou Rita Lee ao lado do filho da cantora, Beto Lee e Jão. No palco do Domingão com Huck, a baiana soltou a voz ao cantar diversos sucessos da rainha do rock.

Morte

Na manhã desta terça-feira (9), o marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho, compartilhou nas redes sociais a morte da cantora. Segundo a publicação, a famosa morreu ao lado dos amigos e familiares. O corpo será cremado e o velório aberto ao público nesta quarta-feira (10).