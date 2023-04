Fábio William fala sobre demissão da Globo pela 1ª vez: “Imenso carinho recebido”

O jornalista Fábio William falou pela primeira vez, neste sábado (8/4), após ter sido demitido da TV Globo Brasília, na última semana.

Pelas redes sociais da filha dele @leticiadelara_, Fábio William, que apresentava, havia 11 anos, a primeira edição do DFTV, o DF1 — telejornal veiculado no horário do almoço —, disse viver um “mix de sentimentos” e que o principal deles é o “agradecimento”.

“Desde que foi anunciada minha demissão na Globo, tenho recebido uma avalanche de mensagens extremamente carinhosas, gentis, acolhedoras e generosas, de muita gente. Então, não poderia deixar de vir aqui para agradecer a cada um de vocês. Agradecer por esse imenso carinho que tenho recebido. Meu muitíssimo obrigado”, frisou Fábio.

O jornalista acrescentou que, agora, vai se dedicar à segunda profissão, a de psicólogo clínico.

Assista:

Fábio William estava na emissora havia 27 anos. Ele também comandava, esporadicamente, o Bom Dia Brasil e o Jornal Hoje. Quem assumiu a apresentação do DF1 foi o jornalista Fabiano Andrade.

Outras demissõesA jornalista Márcia Witczak também foi demitida da emissora, na última quarta-feira (5/4). Ela fazia parte da seção Diversão e Arte da TV Globo Brasília. Com 25 anos de casa, a profissional idealizou o projeto Brasília Independente, que abriu espaço na mídia tradicional para novos artistas da capital federal.

No Instagram, Márcia comentou a saída da emissora: “Deixo hoje, depois de mais de 25 anos, a Globo Brasília. Sou só gratidão”. Na redação, colegas lamentaram os desligamentos dos dois jornalistas.