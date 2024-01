Falido, Rodriguinho foi ajudado pela ex-sogra: “Para ter o que comer”

Na noite dessa segunda-feira (22/1), Rodriguinho falou mais uma vez que não precisa lutar para ganhar o prêmio do BBB24, de R$ 3 milhões. A declaração causou um auê na web, que classificou a atitude como soberba e ainda questionou o motivo do cantor aceitar participar do reality show da TV Globo.

“Para mim não foi um sonho estar aqui. Me convidaram e eu vim. É o sonho de vocês e eu respeito pra caramba! Realmente, não é o meu. Se falo que quero ou não quero estar aqui, é um problema só meu. Se quiserem usar isso para me colocar como inútil e no Paredão, não tem problema”, disse durante o Sincerão.

Em outra vez, o pagodeiro garantiu não fazer questão do valor dado como bônus ao ganhador do programa, uma vez que já tinha acumulado esse dinheiro fora da casa: “R$ 3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado? Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio. R$ 3 milhões, com todo respeito, é o que eu deixei de show”, pontuou.

Porém, o ex-vocalista do grupo de pagode Os Travessos deve R$ 81.138,73 de aluguel e taxas não pagas de um apartamento que locou em São Paulo. Além disso, não honrou com R$ 54.082,57 de IPVA.

De acordo com o processo judicial, o imbróglio teve início quando o cantor assinou o contrato de aluguel de um imóvel em São Paulo, com vigência de 36 meses, no período de outubro de 2021 a outubro de 2024.

No documento, obtido pelo portal Em Off, Rodriguinho fez os pagamentos corretamente durante um ano, mas, depois desse tempo, deixou de cumprir o combinado e não honrou outros encargos, como seguro fiança e IPTU. Os proprietários ainda alegam que o local estava bastante destruído.

Além disso, Rodriguinho já contou em entrevistas ter falido duas vezes, sendo a última na pandemia da Covid-19. Na primeira vez, Thiaguinho chegou a pagar seu aluguel. “Eu briguei com o meu antigo empresário, na época do grupo, e ele não estava me pagando. Eu fazia show, mas estava sem dinheiro”, falou num bate-papo no PodPah. A amizade entre eles surgiu quando Thiago André tinha acabado de entrar no Exaltasamba, logo após ganhar destaque no programa Fama.

Em outra entrevista, para o Jota Podcast, ele ponderou: “Quebrei a nível da minha sogra dar dinheiro para a gente ter o que comer. Da polícia me parar e querer levar meu carro porque o documento estava ferrado. Vivia sem pensar no amanhã”.

E completou alegando não ter controle seu próprio dinheiro. “Sempre fui louco de gastar muito. Sempre gostei de coisas caras. Não tinha dinheiro para comprar aquela coisa cara, mas comprava. Eu era louco de gastar. Trocava de carro toda semana. Só fui perceber quando o dinheiro acabou”, lembrou.

_1 a rodriguinho_resized_compressed

Rodriguinho Reprodução

Rodriguinho

Rodriguinho Instagram/Reprodução

Rodriguinho

Ele está no Camarote do BBB24 Reprodução/Instagram

thiaguinho-homenageia-rodriguinho9_resized_compressed_compressed

Rodriguinho é amigo de Thiaguinho

“Endividado rodando o mundo”

Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, debochou após a repercussão de uma fala do pagodeiro no podcast de Joel Jota, em que contou que já se endividou várias vezes.

Nos stories do Instagram, a modelo postou um vídeo rindo e ironizou: “Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido”, escreveu ela, que depois disse: “Que preguiça!”.

Bruna também repostou um story de Nego Di, ex-BBB e amigo de Rodriguinho, onde mostra todos juntos em Paris. “Endividado e rodando o mundo”, debochou mais uma vez.