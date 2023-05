Gabriel Fop diz não ter sido chamado para festa de Fred e revela mágoa

O ex-BBB Gabriel Fop foi um dos integrantes do BBB23 que não recebeu convites para a festa de Fred Bruno, que aconteceu na última sexta-feira (5/5). O modelo afirmou estar chateado por não ser chamado para o evento, que reuniu várias pessoas do elenco do reality show.

“Não fui convidado. A gente não tem muito contato. Fiquei chateado até, mas faz parte”, afirmou Fop ao Gshow.

Fred-Bruno-faz-festa

Fred BrunoReprodução/Instagram

festa fred bruno

Festa de Fred Bruno teve como tema “Festa do Líder”Reprodução/Instagram

Fred Bruno e Gabriel Santana

Reprodução/ Redes Sociais

deserticas na festa de fred 2

Larissa, Bruna e AmandaReprodução/Instagram

desérticas na festa de fred

As desérticas: Amanda, Larissa, Tina e Bruna GriphaoReprodução/Instagram

O modelo também disse que não brigou com o jornalista: “A gente não teve nenhum atrito, acho que ele se incomodou com alguma coisa que eu falei, mas ele falou um monte la dentro também. Faz parte. Ele levou pro coração e eu não levei”.

Quem não compareceu ao evento?Além de Gabriel Fop, outros ex-BBBs também não compareceram ao evento. Principal rival de Fred no jogo, Domitila Barros não esteve na festa.

Quem também não esteve na festa foi Aline Wirley, que está sumida das redes sociais após deixar o BBB23. Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos estiveram na comemoração.

MC Guimê, expulso do BBB23 por importunação sexual contra Dania Mendez, não esteve na festa. Cara de Sapato, que deixou a casa pelo mesmo motivo do funkeiro, participou da comemoração e deu até um selinho em Fred Bruno.

Paula Freitas, Fred Nicácio, Cezar Black e Key Alves também não compareceram. Não se sabe, no entanto, se eles chegaram a ser convidados para a festança.