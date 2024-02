Família busca jovem que desapareceu após deixar casa de amigo no DF

A família de Lucas Monte (foto em destaque), 20 anos, procura pelo jovem, desaparecido desde o último sábado (10/2), após sair da casa de um amigo. Morador do Lago Norte, o jovem teria deixado o local sem avisar, sem a mochila que carregava e sem o celular. Depois disso, não foi mais visto.

Pai de Lucas, o servidor público Rodrigo Monte, 42, contou que os amigos do filho relataram que todos assistiam a um filme na data do desaparecimento. Por volta das 15h, perceberam a ausência do jovem. Lucas sumiu do local, no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, supostamente sem ser notado.

Horas depois, um dos amigos de Lucas respondeu a uma mensagem enviada por Rodrigo e contou sobre o desaparecimento do jovem. Em seguida, a família registrou boletim de ocorrência na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

Veja fotos de Lucas:

Os amigos de Lucas contaram que ele vestia calça de moletom cinza; camisa do time de futebol Manchester City, nas cores azul e cinza; e casaco.

“Espero que o reencontremos bem. Estamos muito preocupados por fazer algum tempo [desde o desaparecimento]. [E Lucas saiu] sem documentos nem nada”, afirmou Rodrigo.

Câmeras de segurança Lucas morou no Rio de Janeiro com a mãe até 2020, quando se mudou para o DF para morar com o pai. O jovem é estudante de educação física na Universidade de Brasília (UnB) e não tem outros parentes na capital federal – a não ser um primo, que está em viagem.

O pai do jovem contou que chegou a verificar imagens das câmeras de segurança do condomínio Alto da Boa Vista, mas não havia gravações do momento em que Lucas teria deixado a casa do amigo. No entanto, vídeos de outros equipamentos do condomínio ainda serão analisados pela polícia.

Contatada por Rodrigo, a mãe de Lucas disse que, até o momento, não foi contatada pelo filho. Lucas tem 1,78 de altura, pesa 8kg e tem tatuagens de personagens de desenhos animados no braço, além de um polvo no ombro.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com o pai do estudante, pelo telefone 61 999-184-265.