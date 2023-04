Família de Marielle terá acesso às provas do inquérito sobre mandantes do assassinato

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou nesta terça-feira, 18, os parentes de Marielle Franco a ter acesso às provas da investigação que apuram os mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018. No julgamento, o colegiado entendeu ser aplicável às famílias das vítimas a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. A turma também levou em consideração recomendações internacionais para participação das famílias na investigação de homicídios, como o Protocolo de Minnesota, além das decisões recentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) sobre o tema. Sob a alegação de lentidão nas investigações relativas aos autores intelectuais do crime, as famílias pediram, em 2021, autorização para acesso aos autos sigilosos do inquérito policial.

Leia também

Lira quer votar arcabouço fiscal até 10 de maio e fala em aprovação com ‘mais de 308 votos’



CPMI do 8 de janeiro: Oposição vai reagir a Pacheco com obstrução e mandado de segurança no Supremo