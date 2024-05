Família de Matteus, do BBB24, procura por galo desaparecido

Reprodução/Gshow

1 de 1 Foto colorida de Matteus BBB24 – Metrópoles – Foto: Reprodução/GshowJubileu, galo de Matteus, do BBB24, foi furtado em Alegrete, no Rio Grande do Sul. É o que diz a família do estudante de engenharia agrícola, que usou as redes sociais para pedir ajuda e anunciar que paga uma boa recompensa para quem localizá-lo.

Segundo os parentes do rapaz, Jubileu estava na casa da avó dele, dona Neuza. O caso aconteceu na última sexta-feira (24/5):

“Pedimos que quem tiver visto ou souber alguma informação entre em contato conosco. Gratifica-se a quem encontrá-lo!”, escreveram no Instagram.

Matteus Amaral, ex-BBB

“Dando risada”, afirma Matteus após acusação de encenar ajuda ao RS Instagram/Reprodução

Isabelle Nogueira e Matteus Alegrette

Isabelle Nogueira e Matteus Alegrette Divulgação/ Globo

CarusoMatteus no BBB 24

Matteus: Smart TV, geladeira, 5 mil reais em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante, 25 mil reais em dinheiro e um carro

Matteus e Isabelle fora do BBB RED

Matteus e Isabelle se beijam fora do BBB Globoplay/Reprodução

Matteus-Alegrete-Leilão-Boina

Ex-BBB Matteus doa boina para leilão de ajuda às vítimas do RS Reprodução/Instagram

Matteus e Isabelle BBB24

Matteus e Isabelle BBB24 Reprodução

Matteus 3 RED

Matteus Reprodução

Luiza Brunet declara torcida para Matteus

Reprodução/ Instagram

Matteus Anjo

BBB24: Matteus fatura Prova do Anjo pela terceira vez Reprodução

Nos comentários da postagem, algumas pessoas prestaram apoio. “O nosso Mateus já deve ter chorado tadinho”, pontuou uma internauta. “Infelizmente quando a pessoa se dá bem assim sempre tem gente mal-intencionada”, apontou mais uma. “O ser humano está sem solução mesmo”, falou uma terceira.

Teve ainda uma seguidora que brincou com a situação, se referindo ao fato de Matteus estar no Norte do país com a namorada, Isabelle: “Talvez tenha ido para o Amazonas. O dono já foi, agora o galo”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Fábia Oliveira e receber notificações em tempo real?