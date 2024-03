Rodriguinho tatua homenagem ao BBB e explica decisão

Rodriguinho foi o décimo participante a deixar o BBB 24, no fim de fevereiro, e resolveu fazer uma tatuagem para lembrar da passagem pelo reality show. O cantor, que saiu com 78,23% dos votos do público, desenhou um Robbb — o robozinho do programa — em uma das coxas.

Rodriguinho faz tatuagem em homenagem ao BBB Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o artista, a participação no programa da TV Globo foi um grande marco na carreira dele. “Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira e da minha vida. Me trouxe muitos aprendizados, bons e ruins, mas viver essa experiência, abriu meu olhar para o novo. Por isso quis eternizar na minha pele”, afirmou à Caras.

Rodriguinho pede desculpas e diz buscar conhecimento O cantor Rodriguinho postou um longo texto em seu Instagram, neste domingo (3/3), pedindo desculpas pelos erros que cometeu no BBB24 e afirmando estar em um “novo ciclo”. O artista disse estar “buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista”.

“Mas principalmente em respeito a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas falas, falta de consciência e posicionamento correto sobre assuntos muito sérios com os quais estive envolvido no programa”, iniciou.

“Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa”, completou o cantor.

O pai de Gaab ainda destacou o pedido de desculpas a todas as mulheres. Rodriguinho teceu falas machistas durante todo o reality show, principalmente em relação ao corpo de Yasmin Brunet.

“Preciso pedir desculpas por mim, pela minha família, por todos que foram envolvidos e suas famílias, e a todos, sem exceção, às todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros. Aos poucos, com o impacto saindo do BBB, tomo consciência de que estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor”, lamentou.

“Já estou buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista, bem como sobre as responsabilidades sociais que nem imaginava existir antes de participar do programa”, finalizou.