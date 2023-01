No Encontro, Taís Araújo fala sobre vender fotos em site adulto

O Encontro desta sexta-feira (13/1) trouxe à tona um assunto para lá de polêmico: a venda de conteúdo sensual em uma plataforma adulta. Com a presença de Taís Araújo, os apresentadores sugeriram que uma parte do corpo da famosa poderia gerar bastante dinheiro para ela.

Tudo começou enquanto Tati Machado falava sobre o anúncio dos participantes do BBB23, que aconteceu ao longo dessa quinta-feira (12/1). Uma dessas participantes ficou conhecida por vender fotos do corpo no Onlyfans, que é uma plataforma que geralmente se compartilham nudes em troca de dinheiro.

