Família é Tudo: Vênus se atraca com bandido, tenta fugir e corre risco

A vida de Vênus (Nathália Dill) correrá um sério perigo em Família é Tudo. Isso porque ela ficará na mira de um bandido, que será contratado pela mesma pessoa que matou o pai dela para também fazer o mesmo com a moça. Na ocasião, os dois chegarão a se atracar um com o outro, e ela levará a melhor ao conseguir derrubá-lo no chão e apontar uma arma para o crápula na trama de Daniel Ortiz.

E tudo isso acontecerá quando a protagonista estiver na fundação, onde lá será surpreendida por Netuno (Paulo Lessa), o qual aparecerá encapuzado e armado. “A sua hora chegou”, ameaçará ele. Mesmo assim, a irmã de Electra (Juliana Paiva) não se intimidará e, em seguida, mandará ele pegar sua bolsa e levar o que quiser de dentro dela em troca de não atirar. “Eu vou levar tudo, sim. Mas primeiro preciso me livrar de você”, avisará o homem.

