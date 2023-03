Camila Queiroz sobre briga com a Globo: “Ninguém sabe o que aconteceu”

Após uma saída conturbada da Rede Globo, a atriz Camila Queiroz retorna à emissora como Marê, protagonista da novela Amor Perfeito, que estreia nesta segunda-feira (20/3), às 18h. A esposa de Klebber Toledo, no entanto, deixou claro que ninguém sabe o motivo de sua confusão com a emissora.

“Comentar, todo mundo vai, e vão continuar comentando. Mas ninguém sabe de fato o que aconteceu, até porque não me interessa falar”, afirmou Camila ao jornal Extra, indicando que não vai expor os motivos:

Camila-Queiroz-Globo

Ela será protagonista de uma nova novela da GloboReprodução/Instagram

Atriz Camila Queiroz

Camila QueirozDivulgação

Camila Queiroz – Renner primavera-verão 2022-23 desfile

A Renner apresentou a coleção de primavera/verão 2022/23 com um desfile badalado. A atriz Camila Queiroz estava no castingFábio Vieira/Metrópoles

Baile da Vogue, Camila Queiroz

Camila Queiroz é atrizReprodução/ Twitter

Camila-Queiroz-Klebber-Toledo

Camila Queiroz conta que trabalho já resolveu briga com Klebber ToledoReprodução/Instagram

Camila Queiroz e Klebber Toledo (Reprodução: Netflix)

Camila Queiroz é casada com Klebber ToledoCamila Queiroz e Klebber Toledo (Reprodução: Netflix)

“É uma coisa muito particular minha e da empresa. Não tem por quê. Acho que tem um limite, sabe? Do que você quer expor.”

“Eu sou muito verdadeira e honesta com os meus seguidores e fãs. Mas tento mostrar mais o lado profissional. Assim me sinto mais confortável. Sempre tive medo de perder a privacidade”, encerrou.

Treta de Camila Queiroz com a GloboEm 2021, Camila Queiroz rompeu com a emissora global antes do término de Verdades Secretas 2, onde ela vivia a protagonista Angel.

A saída dela causou uma grande indisposição com a Globo, já que Camila deixou a emissora antes de gravar as últimas cenas de sua personagem.

Entenda a treta entre Camila Queiroz e Globo