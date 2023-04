Família procura por jovem desaparecido em Itamaraju

Familiares de Douglas Henrique Alves Batista, morador do bairro Cristo Redentor em Itamaraju está a sua procura desde o final da tarde de domingo (16), momento onde foi visto pela última vez no campo de futebol do mesmo bairro.

Preocupada sua irmã procurou as autoridades policiais onde realizou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Policia Civil sobre o desaparecimento.

Relatou que Douglas Henrique Alves Batista, em situações regulares sempre mantem total contato com os familiares.

Quem souber do paradeiro do homem, favor entrar em contato com a Policia Militar (190) ou Policia Civil (197).