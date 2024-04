Familiares procuram por homem desaparecido em comunidade agrícola

A família de VALMIR ALVES DOS SANTOS procurou as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento do homem, que é morador da comunidade agrícola do São Francisco em Prado.

De acordo com os familiares VALMIR ALVES DOS SANTOS, saiu para suas atividades cotidiana e não retornou.

Também detalharem que o homem é acompanhado num tratamento na unidade do CAPS.

Os familiares preocupados e temendo por sua vida, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197).