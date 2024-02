Famosos curtem 2º dia de Carnaval em Salvador. Veja fotos

Bruna Marquezine, Sasha, MC Daniel, João Guilherme e Patrícia Poeta são alguns dos famosos que curtiram o segundo dia do Carnaval de Salvador (BA), nessa sexta-feira (9/2).

A estrela principal da noite no Circuito Dodô (Barra-Ondina) foi Anitta, que homenageou Iemanjá com um look todo azul trabalhado em pedras e conchas.

A estilista Sasha Meneghel, o marido dela, João Lucas, e a atriz Bruna Marquezine, foram juntos à folia e, apesar de estarem em um camarote, o trio preferiu se divertir no chão, em meio à multidão, como os foliões-pipoca.

O ator João Guilherme e a apresentadora Luciana Gimenez chegaram juntos no evento e subiram no trio de Anitta.

Carnaval – Salvador 12

Bruna Marquezine e Sasha AgNews

Carnaval – Salvador 4

João Guilherme AgNews

Carnaval – Salvador 5

Luciana Gimenez AgNews

Carnaval – Salvador 3

MC Daniel AgNews

Carnaval – Salvador

Anitta AgNews

Quem também marcou presença no segundo dia da folia foi Mari Gonzalez. Solteira desde que terminou o relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach, Mari é anfitriã do Camarote Salvador.

No camarote, a jornalista Patrícia Poeta, da TV Globo, também brilhou. A apresentadora do Encontro vai passar o final de semana na capital baiana e volta ao Rio de Janeiro na segunda para comandar o programa.