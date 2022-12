Farofa: Tirullipa é processado por importunação sexual, diz colunista

Após a expulsão da Farofa da Gkay e o julgamento da web, Tirullipa agora terá que lidar com a Justiça. Isso porque, após uma dinâmica inspirada na antiga Banheira do Gugu, o humorista desamarrou o biquíni de diversas influenciadoras e está sendo processado por importunação sexual por alguma delas.

Dessa vez, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Vitória Guedez entrou com um pedido de indenização por danos morais, decorrente da violação do direto à imagem e honra. Além de ter o biquíni desamarrado, a influencer afirma que ficou com os seios expostos e ainda foram tocados por Tirullipa.

De acordo com a jornalista, o filho de Tiririca ainda teria gritado: “Fartura! Fartura!”. Os vídeos do momentos viralizaram e foram publicados em diversos perfis nas redes sociais. De início, Vitória imaginou que o sabão teria derrubado a roupa, mas, após a divulgação das filmagens, percebeu que o humorista foi o responsável pela situação.

Além de comentários negativos nas redes sociais, o relacionamento de Vitória também estaria abalado por conta do ocorrido. Os autos do processo revelam que o namorado da influenciadora ficou incomodado com o acontecido e ainda recebendo diversos comentários maldosos sobre o caso.

Além de uma indenização de R$ 300 mil contra Tirullipa e o Facebook, que não teria feito nada em relação aos vídeos e teria compactuado com o compartilhamento das filmagens, se tornando uma local propício à permanência e perpetuação dos danos.

Outro processo contra TirullipaO episódio de assédio envolvendo Tirullipa na Farofa da Gkay segue dando o que falar. Após ser expulso da festa por puxar o laço do biquíni de algumas convidadas, o humorista está sendo processado pela drag queen Halessia pelo mesmo motivo. Ela alega que, na ocasião, teve a sunga abaixada por ele, sem seu consentimento.

“Eu abri um processo contra esse caso que aconteceu lá na Farofa porque eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes”, iniciou.

Halessia diz que se sentiu constrangida com a situação. “Imagina você estar na frente de mais de cinquenta pessoas com celular apontado para você, que você não sabe se estão gravando Stories, lives, vídeos, não sabe o que tá acontecendo. Pessoas que você conhece, pessoas da mídia, e alguém vai lá e baixa sua sunga na frente de todo mundo? Foi o que aconteceu. Eu me senti muito lesado, muito constrangido. No dia eu fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, deixar de lado por não saber o que estava acontecendo, mas foi algo que me abalou”, contou.