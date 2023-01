Fãs do RBD foram às ruas de Fortaleza protestar pela inclusão da capital cearense na turnê do RBD no Brasil. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os manifestantes com cartazes e até mesmo carro de som, cantando o principal sucesso dos artistas mexicanos, Rebelde.

A turnê Soy Rebelde Tour 2023 vai passar apenas pelo sudeste brasileiro nas apresentações programadas para este ano.

Fãs de RBD fazem manifestação para que banda se apresente em Fortaleza

Vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de pessoas com cartazes, cantando um dos principais do RBD pelas ruas da capital cearense.

Leia: https://t.co/lxd3BupjJw pic.twitter.com/fFHTGDHnXQ

— Metrópoles (@Metropoles) January 30, 2023

No Brasil, os shows confirmados são São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro. Os ingressos começaram a ser vendidos na sexta-feira, 27, mas já esgotaram as vendas online.

Fãs de RBD se manifestam em Fortaleza

Fãs de RBD se manifestam em FortalezaReprodução

RBD (7)

RBD de volta! @equiperbd/Instagram/Reprodução

RBD (Divulgação)

Turnê do grupo no Brasil terá shows em São Paulo e Rio de JaneiroRBD (Divulgação)

RBD (Divulgação)

Ingressos para as apresentações esgotaram rapidamenteRBD (Divulgação)

RBD (8)

O RBD é um dos maiores sucessos teens dos últimos [email protected]/Instagram/Reprodução