FBI alerta para que viajantes não carreguem celulares nos aeroportos

O FBI emitiu um alerta para os viajantes evitarem um golpe nos aeroportos. A recomendação é para os passageiros não usarem as estações de energia para recarregarem seus celulares. A medida é importante porque hackers estão usando as portas de USB públicas para invadir os aparelhos.

Conforme o órgão americano, a precaução também vale para carregamentos feitos em hotéis e shoppings com entradas USB públicas. A orientação é para que as pessoas carreguem ao máximo o celular antes de sair de casa e andem com um carregador portátil.

