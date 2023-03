Feira no Shopping Bela Vista disponibiliza 20 cachorrinhos para adoção; confira

Quem busca um novo amiguinho para seu lar tem uma boa oportunidade neste sábado (25): das 10h às 16h, é realizada, no Shopping Bela Vista, em Salvador, a Feira de Adoção Pet. Na entrada principal do centro de compras, 20 cães, entre filhotes e adultos de pequeno e médio portes, estão disponíveis para adoção. Para adotar um, é preciso passar por uma breve pesquisa socioeconômica, que tem como objetivo garantir uma adoção responsável.

O evento é fruto de uma parceria com o perfil ‘Adote Um Lovinho’ no Instagram, que, desde o ano passado, trabalha com a adoção de animais resgatados em situação de rua. “Os animais adultos já estão castrados, vacinados, vermifugados e desparasitados; os filhotes dependem do calendário vacinal, de acordo com a idade”, informa a protetora resgatista Marcela Dell’Izola, administradora do perfil.

O adotante deve preencher um formulário de interesse de adoção com seu contato e as informações do bichinho que deseja adotar, como nome, sexo, idade e porte. “Tem que ser maior de 18 anos, apresentar RG ou CPF e comprovante de residência. A gente pede também vídeo de onde o animal vai ficar. Se for aprovado, já pode levar o ‘lovinho’ pra casa”, explica Dell’Izola.

Caso não encontre o que procura, basta informar as especificações à equipe do ‘Adote Um Lovinho’, que ela entrará em contato para mostrar outros pets disponíveis.

Conheça alguns dos cachorrinhos

Normalmente, são os filhotes, como os irmãos Cara Preta e Piratinha, de apenas 3 meses, que roubam as atenções em feiras de adoção. Piratinha, aliás, teve um novo lar garantido logo na primeira hora de evento, pelo porteiro Jorge Silva, 54 anos. O filhote vai levar de volta à família de Jorge a alegria de outrora causada por Sushi, que se foi há quatro meses, aos 18 anos.

“Minha filha tá sempre chorando, porque sente falta dele. Como ela fez aniversário agora no dia 22, vamos adotar logo outro. É uma coisa de Deus”, contou, emocionado, o porteiro. “A gente pensou num filhote pra poder ir treinando ele, porque a gente mora em apartamento”, justificou sua escolha.

Marcela Dell’Izola, porém, lembra que os cães adultos também podem ser ótimos companheiros. “O adulto já está com a personalidade formada e, dificilmente, vai roer os objetos de casa. Além disso, a adaptação é mais rápida”, orienta a protetora resgatista. Entre os que buscam um novo lar há mais tempo, estão Maria Leopoldina, Pretinha e Princesa, todas dóceis.

Maria Leopoldina (1 ano): resgatada quando ainda era recém-nascida, a cachorrinha é a ‘criançona’: gosta de brincar, saltar e escalar grandes alturas.

Pretinha (3 anos): considerada a mais alegre, tem muita energia pra gastar e também adora pular; ideal pra quem é adepto de atividades físicas, como caminhar e fazer trilhas.

Princesa (3 anos): bastante dócil, amigável e sociável, ama comer petiscos para cachorro e um carinho na barriga.