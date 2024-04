Feriado da semana santa registra aumento de multas por embriaguez ao volante

Durante o feriado da semana santa, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento significativo no número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou que se recusaram a fazer o teste de bafômetro. Foram 1.599 multas aplicadas, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2023, que contabilizou 740 autuações. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º) e fazem parte da operação realizada a partir da madrugada da última quinta-feira (28). Ao todo, mais de 59 mil veículos foram fiscalizados e mais de 44 mil infrações de trânsito foram registradas pela PRF.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das multas por embriaguez ao volante, houve um aumento de 48,6% no número de motoristas multados por excesso de velocidade, totalizando 28.301 casos neste ano contra 19.051 no ano anterior. O policiamento foi reforçado em pontos estratégicos das rodovias federais, resultando em uma redução de 11,5% no número de mortos e 17,3% no de feridos durante o feriado. Outro dado alarmante foi o aumento de 84% nas autuações por uso de celular ao volante, com 435 condutores autuados em 2024, em comparação com 236 autuações em 2023. Além disso, 59 veículos foram recolhidos por apresentarem irregularidades documentais ou registros de furto/roubo. Durante o período, a PRF também realizou apreensões significativas, com 2,7 toneladas de maconha, 567 kg de cocaína e 12 armas de fogo retiradas de circulação. Ao todo, 337 pessoas foram detidas durante a operação.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Polícia Rodoviária Federal afasta 23 agentes por operação em Minas Gerais que deixou 26 mortos



Acidente com ônibus deixa 25 feridos na Rio-Santos



*Reportagem produzida com auxílio de IA