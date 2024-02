Fernanda acusa Davi de assédio no BBB 24: “Deu tapa na minha bunda”

Um vídeo do BBB 24 viralizou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (14/2). Nas imagens, Fernanda aparece deitada em sua cama no quarto Gnomos em conversa com Rodriguinho. No bate-papo, a sister explica ao pagodeiro o motivo de seu afastamento de Davi.

“Não tenho problemas com o Davi, é uma questão de não me misturo muito, sabe por quê? Na primeira semana que ele chegou, no primeiro ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia e ele me deu um tapa na bunda”, diz a boleira. No trecho do vídeo, que está cortado, dá para ouvir Rodriguinho rindo do desabafo, com incredulidade.

Veja o vídeo Conversa completa da Fernanda e do Rodriguinho sobre Davi. O cantor menciona que o baiano estava tomando banho com Isabelle e Fernanda fala da história do tapa na bunda pic.twitter.com/rexKGmFvlA

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 15, 2024

pic.twitter.com/GOidUz1AA2

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 14, 2024

Como Davi é tido grande favorito ao prêmio do reality até o momento, a acusação de Fernanda repercutiu rapidamente e dividiu opiniões: “Vocês vão passar pano para isso?”, questionou um hater do baiano. “Fernanda basicamente está acusando o Davi de assédio um mês depois do programa começar. A Globo tem que achar essas imagens, e, se não achar, dar um fecho nela no ao vivo”, ressaltou uma internauta.

Fernanda basicamente está acusando o Davi de assédio 1 mês depois do programa começar. Globo tem que achar essas imagens e se não achar dar um fecho nela no ao vivo.

— Sah. (@SaaahComents) February 14, 2024

Fernanda mencionou que não interage com Davi devido a um incidente no primeiro dia do programa, quando ela foi cumprimentá-lo o Davi Brito deu um tapa na bunda dela, então ela nunca mais deu moral para ele. Sério vocês vão passar pano pra isso?? Obs: câmera cortou na hora. #BBB24 pic.twitter.com/4hC0xHgRSX

— HIGOR (@higorxiss) February 14, 2024

Nessa terça-feira (13/2) Davi voltou de seu terceiro Paredão. Desde então, a casa tem especulado se ele seria o favorito ao prêmio.