Saiba qual a doença que já impediu Carla Diaz de participar do Dança dos Famosos

Integrante do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, Carla Diaz revelou que já havia sido convidada para participar da competição, porém, foi impedida após ser diagnóstica com um câncer na tireoide, em 2020.

A atriz contou ter vontade de participar do programa desde os 14 anos e que foi difícil dizer “não” no primeiro convite. “Entendi que o momento que vivia era necessário e urgente que eu me cuidasse. Nada acontece por acaso. Hoje estou aqui, superfeliz, com esse elenco maravilhoso!”, afirmou em entrevista ao GShow.

Carla, que fez parte do elenco de Chiquititas, brincou com o fato de ter experiência com a dança, apesar de viver um momento diferente: “Nas novelas, a gente dá uma embromada, tem o jogo de câmera. É óbvio que não danço como naquela época, estou enferrujada. Nunca fiz coreografias como as de agora, mas estou disposta a aprender. Estou fascinada”.

Luta contra o câncerDurante sua participação no Altas Horas no fim do ano passado, Carla Diaz falou sobre a doença. A jovem, que já participou de várias novelas da TV Globo, não escondeu os sentimentos que teve durante o tratamento.

“Eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir, o quanto eu tive medo. Mas eu tive muita fé e muita força para seguir em frente. E o foco de saber que ia dar certo. Fica minha mensagem: olhar para o nosso corpo, ele fala e ele sente. Agora pude completar 30 anos com esse aprendizado”, desabafou.