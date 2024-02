Fernando Haddad testa positivo para Covid-19

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do petista. Segundo nota encaminhada a jornalistas, o ministro “se sentiu indisposto” na noite do domingo, 25, e, após um teste, confirmou o diagnóstico para a infecção. “O ministro passa bem, apesar do teste positivo”, diz a mensagem. Com a infecção pelo coronavírus, a participação de Haddad em compromissos do G20 ao longo da semana deve ser alterada. Contudo, a previsão é que Haddad presida as reuniões previstas para os dias 28 e 29 de forma virtual, com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Ainda segundo a assessoria do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad fará novos teste e, em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial na Bienal do Ibirapuera. “Reiteramos que a programação oficial do G20 está preservada e que o ministro estará representado em todos os eventos”, conclui o texto.

Leia também

Senado Federal debate obrigatoriedade da vacinação infantil contra Covid-19



STF julga nesta semana recurso sobre ‘revisão da vida toda’ do INSS