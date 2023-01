Fernão critica possível moeda única entre Brasil e Argentina: ‘Caminho mais curto para entrar no ralo e não sair nunca mais’

Depois de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, revelou que o petista fará uma visita ao seu país entre 23 e 24 de janeiro. Com um empréstimo milionário do FMI para saldar, dívidas e com a inflação na casa dos 90%, Fernandez espera uma maior integração com a América Latina. Sobre a viagem de Lula, Alberto disse que terá um encontro com petista em 23 de janeiro para avançar com ações concretas e institucionalizar a relação entre os países. Ainda sobre esse tema, embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, após visita de cortesia ao ministro Fernando Haddad, da Fazenda, disse hoje que o Brasil e Argentina trabalharão para a criação de uma moeda comum para o Mercosul. De acordo com Argentina, o objetivo é fortalecer o bloco comercial e ampliar o vínculo entre os países da região. Segundo o comentarista Fernão Lara Mesquita, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a possibilidade de uma possível moeda comum entre os países “é para enlouquecer qualquer cristão”. “Imagine o sonho, o sonho da sua vida ser: ‘Vamos nos abraçar aos leprosos, para ver se morremos mais rápido. Esse que é o perigo da história, né? Porque esse é o maior sonho de Lula. Eu cada vez tenho mais certeza disso”, disse. O analista ressaltou, ainda, que não será possível o Brasil sair da crise que irá se instaurar caso o modelo de integração econômico avance. “É o caminho mais curto pra você conseguir entrar nesse ralo e não sair nunca mais”, finalizou.

Leia também

‘É uma perseguição via satélite de onde você não pode escapar’, diz Trindade sobre superquebra de sigilo



Seis novos ministros são empossados no terceiro dia de governo; veja quem assumiu cargo nesta terça