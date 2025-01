Festa da Independência de Itaparica conta com Reconhecimento Facial da SSP

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia montou um esquema especial para assegurar a tranquilidade de baianos e turistas durante as celebrações da Independência de Itaparica, realizadas neste sábado (11). Mais de 280 profissionais das Forças Policiais e de Bombeiros, além do uso do Sistema de Reconhecimento Facial, foram mobilizados para o evento.

As ações de segurança incluem patrulhas na área do evento com apoio de viaturas e monitoramento por meio de uma Plataforma Elevada de Observação (POE), equipada com tecnologia de reconhecimento facial. Profissionais da SSP também estão envolvidos em atividades de inteligência para garantir a eficiência das operações.

A Polícia Militar emprega guarnições do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Rondesp Recôncavo, enquanto o Corpo de Bombeiros conta com equipes do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) atuando na região. Além disso, as 19ª e 24ª Delegacias Territoriais (localizadas em Itaparica e Vera Cruz, respectivamente) reforçaram seus efetivos para ampliar o atendimento e as ações de inteligência.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também participa das operações, mantendo uma equipe dedicada à realização de perícias. Este esforço conjunto busca garantir a segurança e o sucesso das comemorações, proporcionando um ambiente seguro e organizado para os participantes.